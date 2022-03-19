"Тимощук и Ордец? Меня больше интересуют люди, живущие в Украине. Что я могу сказать о тех, кто остался в России? Я бы в такой ситуации никогда не остался в России, а о других не буду судить. Я отвечаю только сам за себя. Моя позиция одна – кто пришел убивать мой народ, тот ляжет первым.

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Ярик – чистый патриот. Он сразу сказал: "Больше моей ноги у России не будет". А его все критиковали. Я знал, что он никогда не предаст родину. Говорил ли, где он продолжит карьеру? Не знаю. Он сейчас в Турции. Ярик хотел ехать со мной в Киев в терроборону, но я его отговорил. Если бы не ребенок, которому я очень нужен, не вопрос", – рассказал Селезнев в интервью Fanday.

Напомним, Ярослав выступал в России с января 2019 года. Недавно Ярослав расторг контракт с Зенитом, но его семья продолжает проживать в Санкт-Петербурге.

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