Селезньов отримав шанс побити гольовий рекорд УПЛ – Минай оголосив про продовження контракту з форвардом
16:15 - Читать на русском
Закарпатці таки вирішили пролонгувати співпрацю зі скандальним футболістом.
Український нападник Євген Селезньов продовжить виступи у Минаї, повідомляє прес-служба "лисів".
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Нова угода 37-річного футболіста з командою Володимира Шарана розрахована до кінця 2022 року.
Нагадаємо, Селезньов перейшов у Минай у липні 2021 року. За цей час він провів 16 матчів та забив один гол. Загалом на рахунку Євгена 117 м'ячів у 256 матчах елітного дивізіону – до повторення рекорду Шацьких і Реброва (123) залишається 6 голів.
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