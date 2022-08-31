Український нападник Євген Селезньов продовжить виступи у Минаї, повідомляє прес-служба "лисів".

Селезньов зізнався, чому відмовився переходити у чемпіонат Англії

Нова угода 37-річного футболіста з командою Володимира Шарана розрахована до кінця 2022 року.

Нагадаємо, Селезньов перейшов у Минай у липні 2021 року. За цей час він провів 16 матчів та забив один гол. Загалом на рахунку Євгена 117 м'ячів у 256 матчах елітного дивізіону – до повторення рекорду Шацьких і Реброва (123) залишається 6 голів.

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