Украинский нападающий Евгений Селезнев продолжит выступления в Минае, сообщает пресс-служба "лисов".

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Новое соглашение 37-летнего футболиста с закарпатцами рассчитано до конца 2022 года.

Напомним, Селезнев перешел в Минай в июле 2021 года. За это время он провел 16 матчей и забил один гол. В общей сложности на счету Евгения 117 мячей в 256 матчах элитного дивизиона – до повторения рекорда Шацких и Реброва (123) остается 6 голов.

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