Український форвард Євген Селезньов шкодує, що свого часу не спробував себе на Туманному Альбіоні.

"Від якого закордонного клубу отримував запрошення? Болтон. Там грав Анелька, грали серйозні люди, але мені було 21-22 роки, я не спілкувався англійською, треба було змінювати своє життя.

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Зрештою, я вважав, що Шахтар більший клуб, ніж Болтон. Потім були ще команди, але я не хочу про це говорити", – розповів Селезньов у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, за свою кар'єру Євген встиг пограти в Україні за Шахтар, київський Арсенал, Дніпро, Колос та Минай. За кордоном Селезньов ощасливив своєю присутністю російську Кубань, турецькі Карабюкспор, Аксіхар Баледієспор і Бурсаспор та іспанську Малагу.

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