Євген Селезньов взяв участь у товариському матчі з футзалу, який відбувся в Івано-Франківську. Форвард зіграв за калушську Гату, яка, у підсумку, програла команді Угринів (2:4). За рахунку 0:4 Селезньов відзначився дублем, запаливши інтригу у поєдинку.

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Цікаво, що організаторам довелось змінити статус матчу, який мав відбутися в рамках Кубка області, через те, що у Селезньова чинний контракт із Минаєм. До слова, наставник закарпатців Володимир Шаран не взяв Селезньова, з яким у нього конфлікт, на командний збір до Туреччини.

Нагадаємо, у поточному сезоні Селезньов лише один раз вийшов у складі Миная, відігравши 7 хвилин. Згодом з'явилась інформація, що "лиси" планують розірвати контракт із футболістом через чергове порушення режиму.

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