Минай прибув у Туреччину на збори – відома доля Селезньова
Команда Володимира Шарана розпочала підготовку до весняної частини сезону чемпіонату України.
Вчора, 25 січня, закарпатці прибули на тритижневий збір до Туреччини. Тренерський штаб взяв 22 гравців основного складу, інформує сайт клубу.
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В Аланію не полетів Євген Селезньов. 37-річний нападник провів усього 7 хвилин у сезоні – 25 вересня в матчі проти Львова. Опісля ветеран не потрапляв у заявку команди. Повідомлялось, що у нього серйозний конфлікт із Володимиром Шараном.
Список гравців Миная на зборах:
Воротарі: Олександр Кемкін, Герман Пеньков, Олександр Бандура.
Оборонці: Іван Трубочкін, Ігор Гончар, Тарас Дмитрук, Богдан Чуєв, Юрій Кравчук, Дмитро Нємчанінов, Олег Горін, Валерій Рогозинський.
Півзахисники: Єгор Твердохліб, Ельдар Кулієв, Дмитро Касімов, Антон Байдал, Данило Голуб, Руслан Паламар, Вадим Вітенчук, Назарій Воробчак.
Нападники: Данило Колесник, Олег Вишневський, Юрій Коломоєць.
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