Вчора, 25 січня, закарпатці прибули на тритижневий збір до Туреччини. Тренерський штаб взяв 22 гравців основного складу, інформує сайт клубу.

Минай та Чорноморець оголосили суперників на зборах

В Аланію не полетів Євген Селезньов. 37-річний нападник провів усього 7 хвилин у сезоні – 25 вересня в матчі проти Львова. Опісля ветеран не потрапляв у заявку команди. Повідомлялось, що у нього серйозний конфлікт із Володимиром Шараном.

Список гравців Миная на зборах:

Воротарі: Олександр Кемкін, Герман Пеньков, Олександр Бандура.

Оборонці: Іван Трубочкін, Ігор Гончар, Тарас Дмитрук, Богдан Чуєв, Юрій Кравчук, Дмитро Нємчанінов, Олег Горін, Валерій Рогозинський.

Півзахисники: Єгор Твердохліб, Ельдар Кулієв, Дмитро Касімов, Антон Байдал, Данило Голуб, Руслан Паламар, Вадим Вітенчук, Назарій Воробчак.

Нападники: Данило Колесник, Олег Вишневський, Юрій Коломоєць.

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