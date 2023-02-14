"Зараз пишуть і телефонують купа людей, навіть із пропагандистського "Матч ТВ" писали. Колишні гравці Миная теж дзвонять і кажуть, що також хотіли бути з нами, і дати росіянам п**ди.

"Шинник переїде в інший готель": гендиректор російського клубу – про наслідки бійки з футболістами Миная

Не хотілось займатися таким геройством, але довелось. Наші хлопці були в туалеті, а якийсь п'яний футболіст із Шинника там наблював і почав щось розповідати прибиральниці. Вона йому відповідала турецькою, а він такий: "Говори російською, я тебе не розумію". Наші хлопці йому кажуть: "Не розумієш? Зараз ми тобі пояснимо тоді російською". І вдарили його. Він реально поводився по-свинськи з тією жінкою.

Потім він зі своєю командою спустився до нас у хол і почали щось пояснювати. Зворотного шляху вже не було. У нас з'явився маленький шанс, і ми ним скористалися – наваляли росіянам. У нас усі були активними, такого не було, щоб хтось не брав участі.

Слава Богу, в Минаї усі живі-здорові. А в росіян є травми. Їх там і зашивали, і ребра у деяких зламані. Шкода, що не було Селезньова з його боксерськими навичками. Він пропустив найкращу вечірку.

Як Шинник взагалі опинився у нашому готелі? Ніхто не знає. Кажуть, що їх підселили через землетрус у Туреччині, бо інших місць не було. Хоча, коли ми заселялися, то нашою умовою було, щоб росіян у готелі не було. Прикол у тому, що коли ми тільки приїхали в Аланію, Шинник теж був там, але наступного дня встиг виїхати. Виходить, ми з ними вдруге перетнулися.

Їх уже виселили з готелю, але нас зараз теж виселяють. У турків така солідарність, що нібито ми були агресивні, тому вони виселяють дві команди. Із поліцією проблем не було, все нормально", – сказав Нємчанінов у коментарі FanDay.

Минай підтвердив бійку з російськими футболістами – офіційна позиція клубу