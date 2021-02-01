Головний тренер Колоса Руслан Костишин не став повідомляти деталі прощання з нападником Євгеном Селезньовим.

Напередодні з'явилася інформація, що клуб із Ковалівки вирішив припинити співпрацю з 35-річним форвардом нібито через серйозне порушення режиму.

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Наставник Колоса у коментарі UA-Футбол підтвердив факт прощання із Селезньовим, але не розкрив деталі інциденту. "Я не буду про це говорити. Це моя позиція", – сказав Костишин.

До слова, вчора форвард вийшов у стартовому складі на спаринг з брестським Рухом, однак його замінили на 10-й хвилині. Євген уже покинув розташування команди в Туреччині і повертається у Київ.

Додамо, що Селезньов підписав контракт з Колосом 2 вересня минулого року. Нападник провів 12 матчів, відзначився 5 голами та одним асистом.

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