Селезньов не допоміг Малазі врятуватись від поразки – українець вийшов на 90-й хвилині матчу

Мальорка на виїзді перемогла Малагу в поєдинку 36-го туру Сегунди. Євген Селезньов відіграв лише заключні хвилини матчу.

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 36 тур

Малага – Мальорка – 0:1

Гол: Суарес, 86

Мальорка здолала Малагу завдяки єдиному голу Суареса на 86-й хвилині гри. Євген Селезньов вийшов на поле лише на 90-й хвилині, проте не допоміг команді уникнути поразки. Густаво Бланко Лещук відіграв весь поєдинок.

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Мальорка наздогнала Малагу у турнірній таблиці – у обох команд по 58 очок, вони ділять 5-6 місця. Селезньов відіграв 11 поєдинків у Сегунді, результативними діями не відзначався.

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