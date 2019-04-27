Найважчий іспит Зозулі: Осасуна – Альбасете – пряма трансляція доленосного поєдинку лідерів Сегунди

Осасуна приймає Альбасете у центральному матчі 36 туру Сегунди. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24". Роман Зозуля традиційно грає в старті "механічного сиру".
Осасуна лідирує у Сегунді, випереджаючи другий у таблиці Альбасете на 6 очок. Памплонці не зазнали жодної поразки на власній арені у поточному сезоні, здобувши вдома найбільше очок з-поміж усіх іспанських команд першого та другого дивізіону (47).
Однак команда Романа Зозулі не збирається здаватись на милість переможцеві. Альбасете зіграє на Ель Садарі після феєричного домашнього тріумфу над Лас-Пальмас, коли команда Раміса блискуче продемонструвала власний атакувальний потенціал.