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Найважчий іспит Зозулі: Осасуна – Альбасете – пряма трансляція доленосного поєдинку лідерів Сегунди

18:45 840 Читать на русском
Найважчий іспит Зозулі: Осасуна – Альбасете – пряма трансляція доленосного поєдинку лідерів Сегунди
Зозуля та Ко проти непереможного Ель Садару

Осасуна приймає Альбасете у центральному матчі 36 туру Сегунди. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24". Роман Зозуля традиційно грає в старті "механічного сиру".

Осасуна лідирує у Сегунді, випереджаючи другий у таблиці Альбасете на 6 очок. Памплонці не зазнали жодної поразки на власній арені у поточному сезоні, здобувши вдома найбільше очок з-поміж усіх іспанських команд першого та другого дивізіону (47).

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Однак команда Романа Зозулі не збирається здаватись на милість переможцеві. Альбасете зіграє на Ель Садарі після феєричного домашнього тріумфу над Лас-Пальмас, коли команда Раміса блискуче продемонструвала власний атакувальний потенціал.

Осасуна – Альбасете: пряма трансляція:

Стартовий склад Альбасете з Зозулею:

Теги
Іспанія Головне Осасуна Осасуна Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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