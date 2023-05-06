"Євген добрий, оригінальний рубаха-хлопець. Так, він міг сказати щось гостре. Кажуть, що він п'яниця? Ні, він не п'яниця. Але міг випити пару келихів червоного вина. При цьому завжди був у гарній формі.

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Ми читаємо, що у літаках після матчів футболісти завжди розпивають пиво. Чого ввечері не випити келих-два вина? Чому в нього такі проблеми виникають у останніх клубах, я не знаю. Але його завжди дуже любив і поважав наш президент, Ігор Коломойський, тому навіть стояло питання про його повернення.

Але це було ще за часів ФК Дніпро. СК Дніпро-1 та його нові власники у Селезньові вже зацікавлені не були", – розповів Фрідман в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Селезньов виступав за Дніпро з 2009-го по 2011-й та з 2012-го по 2015-й роки. Нещодавно форвард, який так і не зміг стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, оголосив про завершення кар'єри і готується до проведення прощального матчу.

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