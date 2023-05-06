"Евгений добрый, оригинальный рубаха-парень. Да, он мог сказать что-то острое. Говорят, что он пьяница? Нет, он не пьяница. Но мог выпить пару бокалов красного вина. При этом всегда был в хорошей форме.

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Мы читаем, что в самолетах после матчей футболисты всегда распивают пиво. Почему вечером не выпить бокал-два вина? Почему у него такие проблемы возникают в последних клубах, я не знаю. Но его всегда очень любил и уважал наш президент, Игорь Коломойский, поэтому даже стоял вопрос о его возвращении", – рассказал Фридман в интервью FanDay.

Напомним, Селезнев выступал за Днепр с 2009-го по 2011-й и с 2012-го по 2015-й гг. Недавно форвард, который так и не смог стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, объявил о завершении карьеры и готовится к проведению прощального матча.

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