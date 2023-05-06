"Сподіваємось, що Горбунов ще зіграє у цьому чемпіонаті. У матчі з Металургом він отримав мікронадрив привідної зв'язки. Очікуємо, що лікарі швидко поставлять його на ноги, але кадрової проблеми у нас немає.

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Всі рівноцінні футболісти, у нас є 20 гравців, плюс молодь дуже хороша, тому ми не бачимо якихось проблем щодо цього.

Карпати можуть підписати Руслана Степанюка та Сергія Чоботенка? Ні, це все лише чутки. Щодо Василя Кравця... Це знову ж з тієї самої серії – чутки. Сьогодні можна говорити тільки про тих футболістів, які є в команді. Ми зіграли лише перше коло чемпіонату, навіщо зараз говорити, хто мав бути, хто має прийти у Карпати? Є ті футболісти, які зараз в команді, і ми змогли їх взяти.

Про майбутнє поки що не хочу нічого говорити. У майбутньому, можливо, до нас і Мессі приїде", – жартома сказав Тлумак у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, після 4-х турів Карпати у Чемпіонській групі турнірної таблиці Першої ліги з 16-ма очками йдуть третіми. Від лідера – Полісся – їх відділяє 6 пунктів.

Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі – перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10