"Євген – це людина з великої літери. Він допомагав усім, починаючи з кухарів, до, мабуть, найстарших футболістів. Молодим пацанам дуже допомагав своїм досвідом та своїми підказками. Коли були проблеми у хлопців з фінансами, він запрошував їх в ресторан та годував.

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Знайомство з Євгеном було дуже важливим і в моїй кар'єрі, оскільки він ділився своїми підказками і своїм баченням футболу. Деякі його поради навіть зараз допомагають мені на полі.

Так, звичайно, Євген міг використати і міцне слівце. Це футболіст ще старого виховання, він міг бути десь і жорстким словесно. Але всі ми розуміли, що Євген хоче принести лише користь команді, тому ніхто на нього не ображався", – зізнався Месхі в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Минай став останнім клубом у кар'єрі Селезньова, яка завершилась у 2023 році. Іменитий бомбардир оформив один гол та один асист у 17 матчах за закарпатців.

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