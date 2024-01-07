"Евгений – это человек с большой буквы. Он помогал всем, начиная с поваров, до, пожалуй, самых возрастных футболистов. Молодым пацанам очень помогал своим опытом и своими подсказками. Когда были проблемы у ребят с финансами, он приглашал их в ресторан и кормил.

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Знакомство с Евгением было очень важным и в моей карьере, поскольку он делился своими подсказками и своим видением футбола. Некоторые его советы даже сейчас помогают мне на поле.

Да, конечно, Евгений мог использовать и крепкое словцо. Это футболист еще старого воспитания, он мог быть и жестким словесно. Но все мы понимали, что Евгений хочет принести только пользу команде, поэтому никто на него не обижался", – признался Месхи в интервью Tribuna.

Напомним, Минай стал последним клубом в карьере Селезнева, завершившейся в 2023 году. Именитый бомбардир оформил один гол и один ассист в 17 матчах за закарпатцев.

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