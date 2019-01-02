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Худоб'як перейшов у клуб із другого дивізіону чемпіонату Кіпру

11:34 711 Читать на русском
Худоб'як перейшов у клуб із другого дивізіону чемпіонату Кіпру
Ігор Худоб'як / ФК Карпати

Екс-півзахисник Карпат Ігор Худоб'як продовжить кар'єру на Кіпрі.

Український хавбек, який нещодавно покинув казахський Акжайик, продовжить кар'єру в клубі Етнікос із селища Ахна, який представляє другий дивізіон чемпіонату Кіпру, інформує Goal.com.cy.

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До слова, після 13 турів Етнікос посідає другу сходинку в турнірній таблиці та претендує на підвищення у класі. Нагадаємо, більшу частину кар'єри Ігор зіграв у складі львівських Карпат, де був капітаном та одним із лідерів команди.

Цікаво, що у складі Етнікос вже виступає Мартін Богатінов, з яким Худоб'як грав пліч-о-пліч за Карпати.

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Теги
Головне Трансфери Світ Ігор Худоб'як Ігор Худоб'як Карпати Карпати Кіпр Кіпр Українці за кордоном
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