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Тренер Акхісара: Селезньов непрофесійно ставиться до справи, бажаю йому удачі в новій команді

28 листопада 23:13 1347 Читать на русском
Тренер Акхісара: Селезньов непрофесійно ставиться до справи, бажаю йому удачі в новій команді
Євген Селезньов / Фото: Акхісар Беледієспор

Головний тренер Акхісара Джихат Арслан прокоментував чутки про намагання позбутися Євгена Селезньова.

"Селезньов – дуже хороший гравець, який досить давно в нашому клубі. Але він непрофесійно ставиться до справи і не входить в інтереси нашого клубу. Бажаю йому удачі в новій команді", – цитує тренера Акхісара Мatchtv.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Акхісар хоче продати нападника, крім того, лунала інформація, що Галатасарай може підписати Селезньова влітку 2019 року, коли у українського нападника закінчиться контракт з Акхісаром.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.

Теги
Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Євген Селезньов Євген Селезньов Туреччина
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