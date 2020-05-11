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КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Сексапільна бразильська спокусниця знемагає без Бундесліги – вона одягає форму Баварії та шаленіє від легенд Мюнхена

08:00 5189 Читать на русском
Сексапільна бразильська спокусниця знемагає без Бундесліги – вона одягає форму Баварії та шаленіє від легенд Мюнхена
Ізабела Діоженес / Instagram

У час пандемії коронавірусу за великим футболом сумують не лише брутальні чоловіки, а й розкішні жінки. Наприклад, красуня із Бразилії Ізабела Діоженес не може дочекатися відновлення сезону в німецькій Бундеслізі.

Вродлива латиноамериканка завзято вболіває за Баварію та часто позує на камеру в різних варіантах екіпірування мюнхенців.

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Має Діоженес і світлини зі справжніми легендами "ротен". У колекції красуні фото з 4-разовим чемпіоном Німеччини та переможцем Ліги чемпіонів 2000/01 Джоване Елбером, а також знаменитим чемпіоном світу-2014 Мірославом Клозе, який напередодні офіційно став тренером Баварії.

Проте, найбільше естетичного задоволення приносять по-бразильськи гарячі світлини Ізабели. Приваблива брюнетка, від якої важко відірвати погляд, зробить так, щоб останні дні перед відновленням Бундесліги минули швидко...

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Головне Статті Німеччина Бразилія Дівчина дня Джоване Елбер Мірослав Клозе Мірослав Клозе Баварія Баварія
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