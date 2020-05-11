Сексапильная бразильская соблазнительница изнемогает без Бундеслиги – надевает форму Баварии и без ума от легенд Мюнхена

Во время пандемии коронавируса по большому футболу грустят не только брутальные мужчины, но и роскошные женщины. Например, красавица из Бразилии Изабела Диоженес не может дождаться возобновления сезона в немецкой Бундеслиге.

Красивая латиноамериканка неистово болеет за Баварию и часто позирует на камеру в различных вариантах экипировки мюнхенцев.

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Есть у Диоженес и фотографии с настоящими легендами "ротен". В коллекции красавицы фото с 4-кратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов 2000/01 Джоване Элбером, а также знаменитым чемпионом мира-2014 Мирославом Клозе, который накануне официально стал тренером Баварии.

Однако, больше эстетического удовольствия приносят по-бразильски горячие фотографии Изабелы. Привлекательная брюнетка, от которой трудно оторвать взгляд, сделает так, чтобы последние дни перед возобновлением Бундеслиги прошли быстро...

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