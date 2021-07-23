Себальйос отримав жахливу травму – хавбек збірної Іспанії ризикує пропустити решту Олімпіади
Півзахисник олімпійської збірної Іспанії Дані Себальйос отримав серйозне пошкодження у стартовому матчі турніру.
Хавбек травмувався у поєдинку проти Єгипту – нога іспанця моторошно вигнулась після фолу єгиптянина.
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У своєму Instagram Себальйос продемонстрував наслідки пошкодження – лівий гомілкостоп тепер "прикрашений" величезним синцем. Саме тому шанси іспанця ще зіграти на турнірі дуже сильно зменшились.
До слова, за минулий сезон Себальйос провів у складі Арсенала 40 матчів, відзначившись 3 асистами. Правами на гравця володіє мадридський Реал.
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