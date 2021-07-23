Дані Себальйос (праворуч) у матчі проти Єгипту / Marca

Хавбек травмувався у поєдинку проти Єгипту – нога іспанця моторошно вигнулась після фолу єгиптянина.

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У своєму Instagram Себальйос продемонстрував наслідки пошкодження – лівий гомілкостоп тепер "прикрашений" величезним синцем. Саме тому шанси іспанця ще зіграти на турнірі дуже сильно зменшились.

До слова, за минулий сезон Себальйос провів у складі Арсенала 40 матчів, відзначившись 3 асистами. Правами на гравця володіє мадридський Реал.

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