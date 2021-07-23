Данни Себальос (справа) в матче против Египта / Marca

Хавбек получил травму в поединке против Египта – нога испанца жутко выгнулась после фола египтянина.

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В своем Instagram Себальос продемонстрировал последствия повреждения – левый голеностоп теперь "украшен" огромным синяком. Именно поэтому шансы испанца еще сыграть на турнире очень сильно уменьшились.

К слову, за прошлый сезон Себальос провел в составе Арсенала 40 матчей, отметившись 3 ассистами. Правами на игрока владеет мадридский Реал.

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