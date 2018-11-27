"СБУ рекомендувала перенести матч проти Зорі", – директор Десни

Директор Десни Ігор Ушарук прокоментував перенесення матчу 17-го туру УПЛ проти Зорі з Чернігова до Києва.

"Наразі в Чернігові не вистачає потужності на стадіоні, якщо одночасно увімкнути підігрів та освітлення. Там проводяться роботи. Їх зроблять вже на весняну частину сезону.

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Воєнний стан основною причиною перенесення не був. Але це теж відіграло свою роль. Якби не було проблем зі стадіоном, матч відбувся б в Чернігові.

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СБУ рекомендувала перенести матч? Так. Але остаточне рішення за нами – прислухатися і брати на себе відповідальність. Рішення про перенесення потрібно було приймати швидко. Думати багато часу не було", – цитує Ушарука Tribuna.