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"СБУ рекомендувала перенести матч проти Зорі", – директор Десни

18:20 1030 Читать на русском
"СБУ рекомендувала перенести матч проти Зорі", – директор Десни
ФК Десна

Директор Десни Ігор Ушарук прокоментував перенесення  матчу 17-го туру УПЛ проти Зорі з Чернігова до Києва.

"Наразі в Чернігові не вистачає потужності на стадіоні, якщо одночасно увімкнути підігрів та освітлення. Там проводяться роботи. Їх зроблять вже на весняну частину сезону.

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Воєнний стан основною причиною перенесення не був. Але це теж відіграло свою роль. Якби не було проблем зі стадіоном, матч відбувся б в Чернігові.

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СБУ рекомендувала перенести матч? Так. Але остаточне рішення за нами – прислухатися і брати на себе відповідальність. Рішення про перенесення потрібно було приймати швидко. Думати багато часу не було", – цитує Ушарука Tribuna.

Україна17 тур

Десна - Зоря: Субота 01 грудня 2018

Десна
до матчу
3
дн
:
17
год
:
53
хв
Зоря
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