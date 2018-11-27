УПЛ проконсультується з органами стосовно матчів у зоні воєнного стану

Наразі невідомо, чи будуть проводитися матчі української Прем'єр-ліги в областях, в яких введено воєнний стан.

Верховна Рада ввела військовий стан в 10 областях України. Серед регіонів, де буде діяти військовий стан, є чотири області, команди яких представлені в УПЛ – Харківська, Запорізька, Донецька, Чернігівська та Одеська.

В Україні ввели воєнний стан: як це може вплинути на футбол

Указ президента про воєнний стан ніяк не регламентує питання проведення різних спортивних подій на території, де діє військовий стан.

"Будемо офіційно звертатися в усі органи, щоб отримати роз'яснення. Президент оголосив, що ніяких свобод громадян обмежено не буде. Після того, як звернемося до органів і отримаємо відповіді, зможе надати більш детальну інформацію", – розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий порталу Sport Arena.