toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

УПЛ проконсультується з органами стосовно матчів у зоні воєнного стану

10:30 208 Читать на русском
УПЛ проконсультується з органами стосовно матчів у зоні воєнного стану
ОСК Металіст / Фото: соцмережі

Наразі невідомо, чи будуть проводитися матчі української Прем'єр-ліги в областях, в яких введено воєнний стан.

Верховна Рада ввела військовий стан в 10 областях України. Серед регіонів, де буде діяти військовий стан, є чотири області, команди яких представлені в УПЛ – Харківська, Запорізька, Донецька, Чернігівська та Одеська.

В Україні ввели воєнний стан: як це може вплинути на футбол

Указ президента про воєнний стан ніяк не регламентує питання проведення різних спортивних подій на території, де діє військовий стан.

"Будемо офіційно звертатися в усі органи, щоб отримати роз'яснення. Президент оголосив, що ніяких свобод громадян обмежено не буде. Після того, як звернемося до органів і отримаємо відповіді, зможе надати більш детальну інформацію", – розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий порталу Sport Arena.

Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Десна Десна Чорноморець Чорноморець Зоря Зоря УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Неймар покине ПСЖ за 200 млн євро, – ЗМІ
    Франція — 26 лист2916 Неймар покине ПСЖ за 200 млн євро, – ЗМІ
10
год
:
5
хв
Хоффенхайм
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук