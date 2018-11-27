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"СБУ рекомендовала перенести матч против Зари", – директор Десны

18:20 102 Читати українською
"СБУ рекомендовала перенести матч против Зари", – директор Десны
ФК Десна

Директор Десны Игорь Ушарук прокомментировал перенос матча 17-го тура УПЛ против Зари из Чернигова в Киев.

"Сейчас в Чернигове не хватает мощности на стадионе, если одновременно включить подогрев и освещение. Там проводятся работы. Их сделают уже на весеннюю часть сезона.

Десна – Заря: матч официально перенесли в Киев

Военное положение основной причиной переноса не было. Но это тоже сыграло свою роль. Если бы не было проблем со стадионом, матч состоялся бы в Чернигове.

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СБУ рекомендовала перенести матч? Да. Но окончательное решение за нами – прислушиваться и брать на себя ответственность. Решение о переносе нужно было принимать быстро. Думать много времени не было", – цитирует Ушарука Tribuna.

Украина17 тур

Десна - Заря: Суббота 01 декабря 2018

Десна
до матча
3
дн
:
18
час
:
13
мин
Заря
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