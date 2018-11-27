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Десна – Зоря: матч офіційно перенесли у Київ

08:20 195 Читать на русском
Десна – Зоря: матч офіційно перенесли у Київ
Десна – Зоря / Фото: соцмережі

Матч 17-го туру УПЛ між чернігівською Десною та луганською Зорею відбудеться на Оболонь-Арені.

Матч 17-го туру української Прем'єр-ліги Десна – Зоря відбудеться в Києві, на стадіоні Оболонь-Арена.

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"Система підігріву на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові ще не функціонує в повноцінному режимі. Тому, враховуючи погодні умови, а також рекомендації правоохоронних органів, у зв’язку з веденням військового положення в Чернігівській області, було прийнято рішення провести матч в Києві", – повідомляє офіційний сайт чернігівського клубу.

Поєдинок відбудеться у суботу, 1 грудня. Стартовий свисток пролунає о 14:00. Вболівальників запрошують переглянути матч на трибунах абсолютно безкоштовно.

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Україна17 тур

Десна - Зоря: Субота 01 грудня 2018

Десна
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Зоря
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Десна Десна Зоря Зоря Оболонь-Арена Десна - Зоря
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