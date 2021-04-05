Раніше повідомлялося про інтерес до іранця з боку представника Серії А. Ним виявилася Фіорентина, стверджує SportArena.

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Представники "фіалок" вже контактували із Зорею щодо трансферу Сайядманеша. Не виключено, що перехід відбудеться вже цього літа. Луганці орендували нападника Фенербахче до кінця 2021 року і нібито мають право викупу за 2 млн євро.

Додамо, що у поточному сезоні Сайядманеш провів за Зорю 18 матчів, відзначився 5 голами та 2 асистами.

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