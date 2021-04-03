Луганський клуб недорахувався двох основних гравців на поєдинок 20-го туру проти Руху.

Віталій Вернидуб та Денис Фаворов захворіли на коронавірус, через що пропустили зустріч із Рухом, повідомляє програма Тур Online.

Гравець збірної Казахстану потрапив на радари Зорі

Зазначається, що обидва футболісти вже перебувають на самоізоляції. Додамо, що втрата не завадила луганцям відсвяткувати перемогу в поєдинку завдяки дублю Громова.

Перемога над Рухом дозволила Зорі набрати 35 очок та наблизитись до Шахтаря на відстань 4 залікових балів, а "жовто-чорні" з 13 пунктами залишились останніми.

Зоря перемогла Рух завдяки дублю Громова – львів'яни залишились на дні турнірної таблиці УПЛ