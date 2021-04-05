Ранее сообщалось об интересе к иранцу со стороны представителя Серии А. Им оказалась Фиорентина, утверждает SportArena.

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Представители "фиалок" уже контактировали с Зарей по трансферу Сайядманеша. Не исключено, что переход состоится уже этим летом. Луганчане арендовали нападающего Фенербахче до конца 2021 года и якобы имеют право выкупа за 2 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне Сайядманеш провел за Зарю 18 матчей, отличился 5 голами и 2 ассистами.

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