Сайядманеш в Серию А: известно, какой клуб претендует на форварда Зари
17:37 - Читати українською
Выступления нападающего Зари Аллахьяра Сайядманеша привлекли внимание клубов из топ-чемпионатов.
Ранее сообщалось об интересе к иранцу со стороны представителя Серии А. Им оказалась Фиорентина, утверждает SportArena.
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Представители "фиалок" уже контактировали с Зарей по трансферу Сайядманеша. Не исключено, что переход состоится уже этим летом. Луганчане арендовали нападающего Фенербахче до конца 2021 года и якобы имеют право выкупа за 2 млн евро.
Добавим, что в текущем сезоне Сайядманеш провел за Зарю 18 матчей, отличился 5 голами и 2 ассистами.
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