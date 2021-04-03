Зоря у попередніх двох турах зазнала двох поразок, навіть не забивши жодного голу. Це дозволило Ворсклі, Десні та Колосу наблизитись на дистанцію від одного до трьох очок, тож у виїзному поєдинку проти Руха луганці не мали права на осічку. Щоправда, те ж саме стосувалося і львів'ян – команда Івана Федика засіла на останній позиції. Словом, зустріч на Арені Львів між цими командами обіцяла бути цікавою.

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Гості розпочали поєдинок активніше. Вже на 3-й хвилині Кабаєв увірвався на межу штрафного й впав у боротьбі із захисником, вимагаючи пенальті, але арбітр Юрій Іванов промовчав. На 8-й же Владислав святкував асист – він викотив передачу на Громова, а той потужним ударом метрів з 23-х влучив у праву дев'ятку! 0:1!

До 15-ї хвилини у Руха вже два центрбеки сиділи на жовтих картках. Здавалося, що у матчі вже все зрозуміло, однак господарі швидко отямились. Так, на 17-й хвилині Мартинюк пробив зі стандарту в ближній кут, а на 18-й Кондраков, вискочивши у контратаку 2-в-1, вирішив переграти Васіля сам – в обох випадках голкіпер виручив Зорю! Покарання за марнотратство могло прилетіти вже на 27-й, коли Громов вийшов віч-на-віч з Бандурою і забив. В цій ситуації львів'янам пощастило двічі: по-перше, Шахаб заблокував захисника й опинився в активному офсайді, а по-друге – арбітри, схоже, побачили неіснуючий офсайд. Так чи інакше, гол не зарахували.

В середині першого тайму Зоря не вражала, але перед перервою команда активізувалася. Так, на 40-й хвилині Юрченко зі стандарту ледь не закрутив м'яч у дальню дев'ятку, а на 42-й Шахаб з вигідної позиції в центрі карного майданчика пробив повз ворота. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги луганців у рахунку.

У роздягальні Іван Федик провів подвійну заміну, замість Кондракова та Климчука кинувши у бій Кухаревича та Борячука. Цей хід одразу позначився на балансі у матчі: Рух притиснув Зорю, у перші п'ять хвилин створивши два гольових моменти – на 47-й Борячук не влучив по м'ячу при замиканні прострілу на дальню стійку, а на 49-й Бойчук вистрілив з правого краю штрафного. Васіль потягнув цей удар. На 54-й же гості забули про Кухаревича, якому дали замкнути подачу Федорчука на 11 метрів – на щастя для луганців, Микола пробив слабенько.

Віктор Скрипник почав кричати на своїх підопічних, адже Зоря взагалі нічим не відповідала. Дві атаки вдалося провести наприкінці 50-х хвилин, але вони були провалені через технічний брак. Тим більш несподіваним виявився гол на 60-й хвилині: "мужики" розкатали комбінацію на лівому фланзі, в завершенні якої Кабаєв прострілив на Громова – Артем ударом метрів з 11-ти оформив дубль. 0:2! Ще за дві хвилини він міг і хет-трик провести, однак замикання подачі з кутового пройшло над поперечкою.

Руху необхідно було йти вперед великими силами, але у львів'ян нічого не вийшло. Все, що змогли створити господарі за останні півгодини – це дальній слабенький удар у виконанні Кухаревича. Все. Зоря за хвилину до цього провела аналогічний момент за участі Шахаба, а після цього команда закрилася. В атаку "мужики" не поспішали. На 83-й хвилині вони ще й меншості залишились, адже Іванісеня отримав другу жовту за розмови – втім, навіть це не допомогло львів'янам бодай розмочити рахунок. Фінальний свисток зафіксував спокійну перемогу підопічних Віктора Скрипника.

Таким чином, Рух залишився на останній позиції у турнірній таблиці, маючи в активі 13 очок. Зоря, набравши 35 залікових балів, тримається на третій сходинці.

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