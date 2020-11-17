"Футболісти збірної Англії в дуже складній ситуації, вони перебувають під тиском з боку своїх клубів. І це впливає. Така реальність.

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Футболісти хочуть проводити якомога більше матчів за збірну, розумію це. Але також розумію тренерів клубів. В Англії за титул боротимуться шість, може, сім клубів. І ніхто не хоче втрачати гравців", – цитує Саутгейта ESPN.

Перед заключним поєдинком групувого етапу Ліги націй англійці розташувались на третій сходинці, пропустивши вперед збірні Данії та Бельгії.

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