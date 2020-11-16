Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг травмувався ще перед поєдинком проти Бельгії (0:2), тому тренери вирішили ним не ризикувати, повідомляє Goal.

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Ще двоє гравців "Трьох левів" зазнали пошкоджень упродовж поєдинку – захисник Бен Чілвел (Челсі) та хавбек Джордан Хендерсон (Ліверпуль). Перерва на збірні стала справжньою катастрофою для "червоних". За кілька днів Ліверпуль втратив не лише Хендерсона, а й Гомеса, Салаха та Робертсона.

Важкість травм гравців збірної Англії невідома, проте вони цілком можуть пропустити матчі АПЛ, які відбудуться вже в кінці цього тижня.

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