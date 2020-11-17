"Футболисты сборной Англии в очень сложной ситуации, они находятся под давлением со стороны своих клубов. И это влияет. Такова реальность.

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Футболисты хотят проводить как можно больше матчей за сборную, понимаю это. Но также понимаю тренеров клубов. В Англии за титул будут бороться шесть, может, семь клубов. И никто не хочет терять игроков", – цитирует Саутгейта ESPN.

Перед заключительным поединком групувого этапа Лиги наций англичане расположились на третьей строчке, пропустив вперед сборные Дании и Бельгии.

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