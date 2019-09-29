Саутгейт может заменить Почеттино в Тоттенхэме

Тоттенхэм размышляет над кардинальными изменениями в тренерском кресле клуба.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт является основным кандидатом на пост главного тренера Тоттенхэма, сообщает Daily Star.

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Руководство "шпор" не намерено увольнять действующего наставника Маурисио Почеттино, но уже рассматривает альтернативных кандидатов, в случае, если аргентинский специалист сам решит покинуть лондонский клуб.

Напомним, Саутгейт возглавляет команду "трех львов" с 2016 года.

После 7-ми туров АПЛ Тоттенхэм находится на 4-м месте, имея в активе 11 очков.

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