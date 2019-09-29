toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Саутгейт может заменить Почеттино в Тоттенхэме

13:10 96 Читати українською
Саутгейт может заменить Почеттино в Тоттенхэме
Харри Кейн и Гарет Саутгейт / Фото The Times

Тоттенхэм размышляет над кардинальными изменениями в тренерском кресле клуба.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт является основным кандидатом на пост главного тренера Тоттенхэма, сообщает Daily Star.

Почеттино объяснил, почему он не волнуется из-за провальных результатов Тоттенхэма

Руководство "шпор" не намерено увольнять действующего наставника Маурисио Почеттино, но уже рассматривает альтернативных кандидатов, в случае, если аргентинский специалист сам решит покинуть лондонский клуб.

Напомним, Саутгейт возглавляет команду "трех львов" с 2016 года.

После 7-ми туров АПЛ Тоттенхэм находится на 4-м месте, имея в активе 11 очков.

Тоттенхэм в меньшинстве одолел Саутгемптон, Челси победил Брайтон: 7-й тур АПЛ, матчи субботы

blog_ava
"Золотий м'яч" – Федецькому, а Рібері нехай дружина вазу для квітів поставить". Правила життя Євгена Коноплянки
12:17
754
Теги
Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Тоттенхэм Тоттенхэм Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
41
мин
Динамо Киев
17:00
СК Днепр-1
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук