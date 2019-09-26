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Почеттіно пояснив, чому він не хвилюється через провальні результати Тоттенхема

21:15 229 Читать на русском
Почеттіно пояснив, чому він не хвилюється через провальні результати Тоттенхема
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував невдалі виступи своєї команди на старті сезону 2019/20.

"Якщо ми заслуговуємо на критику, то це потрібно прийняти. Якщо ми не показуємо результат, якого чекають люди, то доводиться миритися з цим. Критика може допомогти усвідомити те, що нам треба щось змінити, шукати інші шляхи розвитку.

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Але я розслаблений, тому що не можна завжди жити в щасті. Бувають злети і падіння. У футболі навіть частіше, ніж в житті. Вболівальники мають повне право критикувати. Фанати – єдині люди, від яких потрібно приймати критику. У них є право висловлювати свої емоції", – заявив Почеттіно в коментарі Sky Sports.

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Нагадаємо, у цьому сезоні Тоттенхем вже встиг вилетіти з Кубка англійської ліги, а в чемпіонаті Англії команда посідає лише сьоме місце після шести турів.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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