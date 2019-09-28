Тоттенхем у меншості здолав Саутгемптон, Челсі переміг Брайтон: 7-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 7-го туру чемпіонату Англії відбулось кілька поєдинків. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 7-й тур

Астон Вілла – Бернлі – 2:2

Голи: Ель-Газі, 33, Макгінн, 78 – Родрігес, 68, Вуд, 81

Борнмут – Вест Хем – 2:2

Голи: Кінг, 17, Вілсон, 46 – Ярмоленко, 10, Крессвелл, 74

Вулверхемптон – Уотфорд – 2:0

Голи: Догерті, 18, Янмаат, 61 (аг.)

Крістал Пелас – Норвіч – 2:0

Голи: Мілівоєвіч, 21 (пен.), Таунсенд, 92

Тоттенхем – Саутгемптон – 2:1

Голи: Ндомбеле, 24, Кейн, 43 – Інгз, 39

Вилучення: Ор'є, 31 (Тоттенхем, друга жовта картка)

Челсі – Брайтон – 2:0

Голи: Жоржінью, 50 (пен.), Вілліан, 76

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Невдаха турнірної таблиці Астон Вілла приймала Бернлі. Господарі у першому таймі майже вдвічі більше володіли м’ячем, що втілилось у забитий гол: в середині першого тайму відзначився Джон Макгінн. Однак скориставшись допомогою системи VAR арбітр гол відмінив. Зрештою, вже за вісім хвилин Анвар Ель-Газі відгукнувся на ювелірну поперечну передачу Фредеріка Жільбера у штрафний майданчик і вгатив м'яч у сітку впритул до правої стійки. По перерві Бернлі додав і на 68-й хвилині Джей Родрігес зрівняв рахунок, скориставшись пасом Еріка Пітерса. За десять хвилин господарі знову вийшли вперед – відзначився Джон Макгінн. Однак не встигли вони як слід відсвяткувати взяття воріт – Кріс Вуд відновив статус кво і встановив остаточний рахунок у матчі.

Дві останні команди турнірної таблиці – Вулверхемптон та Уотфорд – вирішували хто ж з них більший невдаха. На 18-й хвилині Мет Догерті скористався передачею Педру Нету і відкрив рахунок у матчі. А у другому таймі Дарил Янмаат після навісу у штрафний майданчик, намагався головою вибити м'яч подалі, але відправив його за спину власному голкіперу. Перемога підняла "вовків" зразу на сім сходинок у турнірній таблиці.

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Крістал Пелас відкрив рахунок з пенальті в середині тайму: Ібрагім Амаду порушив правила у власному штрафному майданчику і Лука Мілівоєвіч переграв воротаря "з точки". На другій доданій до матчу хвилині Андрос Таунсенд подвоїв перевагу своєї команди, чим поставив жирну крапку у матчі.

Тоттехем на 21-й хвилині вийшов вперед у матчі з Саутгемптоном – Танге Ндомбеле після передачі Сон Хин Міна вивів лондонців вперед. Згодом Серж Ор'є впродовж 4 хвилин отримав дві жовті картки і залишив господарів у меншості. Цим одразу ж скористався Саутгемптон і Денні Інгз на 39-й хвилині зрівняв рахунок у матчі. Та ще до перерви Харрі Кейн знову збільшив перевагу своєї команди. У другому таймі глядачі голів не побачили.

Челсі без особливих проблем переміг Брайтон. Перший тайм минув без забитих м’ячів, натомість у другій половині зустрічі спочатку з пенальті відзначився Жоржінью, а згодом з гри забив екс-гравець донецького Шахтаря Вілліан.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ