Промежуточная первая позиция Саутгемптона в английской Премьер-лиге позволила продемонстрировать невероятное чувство юмора клубу с Сент-Мэрис.

"Святые" опубликовали фотографию с турнирной таблицей чемпионата и фразой "Остановите подсчет" в официальном твиттере клуба.

Саутгемптон уверенно переиграл Ньюкасл и возглавил АПЛ, Брайтон в родных стенах расписал мировую с Бернли

Ранее аналогичный твит написал действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чтобы помешать избранию демократа Джозефа Байдена. Накануне Саутгемптон на своем поле уверенно одолел Ньюкасл и впервые с 1988 года возглавил дивизион. Правда, большинство матчей 8-го тура АПЛ состоится в выходные. Обойти "святых" имеют шансы сразу 5 команд.

К слову, следующий тур чемпионата Англии состоится уже после международной паузы – 21-22 ноября.

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