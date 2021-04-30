Лестер за п'ять турів до завершення чемпіонату мав відрив від п'ятої позиції у сім очок, але розслаблятися "лисам" зарано. Попереду у підопічних Брендана Роджерса стоять поєдинки проти Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенхема, між якими розташувався матч за Кубок Англії з тим же Челсі – у такому графіку розтринькати перевагу дуже просто. Саме тому у виїзній зустрічі проти Саутгемптона лестерширцям була необхідна лишень перемога.

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Втім, вже за дві хвилини після стартового свистка гості пропустили внаслідок закидання за спини захисникам, після якого Вокер-Пітерс розстріляв ближню дев'ятку. Лайнсмен скасував гол Саутгемптона через офсайд, а через вісім хвилин "святі" ще й у меншості залишились – це Вестергор зрізав Варді перед власним штрафним після власної ж технічної помилки. Проблема полягала в тому, що Яннік у доволі спокійному підкаті зіграв у м'яч, а вже потім "доїхав" у гомілкостоп Джеймі.

Football is dead. This is never a foul on Vardy. Never a red. The football powers are committed to outlawing tackling all together. Outrageous.

Vestergaard very hard done by there.#SouthamptonLeicester pic.twitter.com/ad0HeLKKYx — Ads (@HighburyHawk) April 30, 2021

Суддівська комісія у редакційному чатику "Футбол 24" так і не сформувала єдиного рішення по цій ситуації, але для арбітра Роберта Джонса все було очевидно. Червона картка.

Здавалося, що тепер Лестер реалізує свою перевагу й повторить минулорічні 9:0 на цьому стадіоні, але не все сталося, як гадалося. Меддісон зі штрафного, який заробив Варді, пробив у притірку з правою стійкою, а після цього команди розмінялися дальніми пострілами у виконанні Редмонда та Меддісона – голкіпери не мали з ними жодних проблем. Крім того, на 36-й хвилині Тілеманс обігрався з Іхеаначо й завдав удару з правого краю карного майданчика прямо в Маккарті. От і вся гострота у першому таймі.

На старті другого тайму змісти гри не змінювався. У Лестера не було моментів, окрім замикання кутового на 56-й хвилині у виконанні Томаса (Маккарті впорався з ударом), а Саутгемптон взагалі не був схожим на команду, яка грає у меншості. За свою впертість "святі" були винагороджені на 60-й хвилині, коли потужний постріл по воротах "лисів" рукою заблокував Іхеаначо – пенальті! Ворд-Проуз впевнено його реалізував. 1:0!

Цей удар довгий час залишався єдиним для господарів у другому таймі. Лестер же зібрався з силами й пішов уперед, організувавши низку хороших атак. Їм не вистачало конкретики у завершальній фазі, але активність біля чужих воріт даремно не пройшла: на 68-й хвилині після розіграшу кутового Іхеаначо виконав класне закидання в штрафний, а Еванс головою замкнув його – 1:1!

Після цього "лиси" осипали Саутгемптон градом гострих моментів. В останні 20 хвилин Ндіді та Тілеманс стріляли з лінії карного майданчика повз ліву стійку, Кастань з лівого краю пробивав над поперечиною, а Варді взагалі отримав шанс прошити Маккарті з кута воротарського – голкіпер врятував господарів! Крім того, у штрафний "святих" пройшла низка небезпечних подач і вривань, але команда Ральфа Хаззенхюттля, попри гру в меншості, трималася. Зрештою, вона успішно виконала своє завдання. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Лестер набрав 63 очки, залишившись на третій позиції й збільшивши відрив від п'ятої сходинки (нині там перебуває Вест Хем) до восьми залікових балів. Конкуренти, однак, свої матчі ще не зіграли. Саутгемптон, маючи в активі 37 пунктів, піднявся на чотирнадцяту позицію.

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