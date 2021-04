Лестер за п'ять турів до завершення чемпіонату мав відрив від п'ятої позиції у сім очок, але розслаблятися "лисам" зарано. Попереду у підопічних Брендана Роджерса стоять поєдинки проти Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенхема, між якими розташувався матч за Кубок Англії з тим же Челсі – у такому графіку розтринькати перевагу дуже просто. Саме тому у виїзній зустрічі проти Саутгемптона лестерширцям була необхідна лишень перемога.

Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону

Втім, вже за дві хвилини після стартового свистка гості пропустили внаслідок закидання за спини захисникам, після якого Вокер-Пітерс розстріляв ближню дев'ятку. Лайнсмен скасував гол Саутгемптона через офсайд, а через вісім хвилин "святі" ще й у меншості залишились – це Вестергор зрізав Варді перед власним штрафним після власної ж технічної помилки. Проблема полягала в тому, що Яннік у доволі спокійному підкаті зіграв у м'яч, а вже потім "доїхав" у гомілкостоп Джеймі.

Football is dead. This is never a foul on Vardy. Never a red. The football powers are committed to outlawing tackling all together. Outrageous.

Vestergaard very hard done by there.#SouthamptonLeicester pic.twitter.com/ad0HeLKKYx