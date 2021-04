Лестер за пять туров до окончания чемпионата имел отрыв от пятой позиции в семь очков, но расслабляться "лисам" было рановато. Впереди у подопечных Брендана Роджерса стоят поединки против МЮ, Челси и Тоттенхэма, между которыми расположился матч за Кубок Англии с тем же Челси – в таком графике растратить преимущество очень просто. Именно поэтому в выездной встрече против Саутгемптона лестерширцам была необходима только победа.

Впрочем, уже через две минуты после стартового свистка гости пропустили в результате заброса за спины защитникам, после которого Уокер-Питерс расстрелял ближнюю девятку. Лайнсмен отменил гол Саутгемптона из-за офсайда, а через восемь минут "святые" ещё и в меньшинстве остались – это Вестергор срезал Варди перед собственной штрафной после собственной же технической ошибки. Проблема заключалась в том, что Янник в довольно спокойном подкате сыграл в мяч, а уже потом доехал в голеностоп Джейми.

Football is dead. This is never a foul on Vardy. Never a red. The football powers are committed to outlawing tackling all together. Outrageous.

Vestergaard very hard done by there.#SouthamptonLeicester pic.twitter.com/ad0HeLKKYx