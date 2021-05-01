Лестер за пять туров до окончания чемпионата имел отрыв от пятой позиции в семь очков, но расслабляться "лисам" было рановато. Впереди у подопечных Брендана Роджерса стоят поединки против МЮ, Челси и Тоттенхэма, между которыми расположился матч за Кубок Англии с тем же Челси – в таком графике растратить преимущество очень просто. Именно поэтому в выездной встрече против Саутгемптона лестерширцам была необходима только победа.

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Впрочем, уже через две минуты после стартового свистка гости пропустили в результате заброса за спины защитникам, после которого Уокер-Питерс расстрелял ближнюю девятку. Лайнсмен отменил гол Саутгемптона из-за офсайда, а через восемь минут "святые" ещё и в меньшинстве остались – это Вестергор срезал Варди перед собственной штрафной после собственной же технической ошибки. Проблема заключалась в том, что Янник в довольно спокойном подкате сыграл в мяч, а уже потом доехал в голеностоп Джейми.

Football is dead. This is never a foul on Vardy. Never a red. The football powers are committed to outlawing tackling all together. Outrageous.

Vestergaard very hard done by there.#SouthamptonLeicester pic.twitter.com/ad0HeLKKYx — Ads (@HighburyHawk) April 30, 2021

Судейская комиссия в редакционном чатике "Футбол 24" так и не сформировала единого решения по этой ситуации, но для арбитра Роберта Джонса всё было очевидно. Красная карточка.

Казалось, что теперь Лестер реализует своё преимущество и повторит прошлогодние 9:0 на этом стадионе, но не тут-то было. Мэддисон со штрафного, который заработал Варди, пробил в притирку с правой штангой, а затем команды разменялись дальними выстрелами в исполнении Редмонда и Мэддисона – голкиперы не имели с ними никаких проблем. Кроме того, на 36-й минуте Тилеманс обыгрался с Ихеаначо и нанёс удар с правого края штрафной прямо в Маккарти. Вот и вся острота в первом тайме.

На старте второго тайма содержания игры не менялось. У Лестера не было моментов, кроме замыкания углового на 56-й минуте в исполнении Томаса (Маккарти справился с ударом), а Саутгемптон вообще не был похож на команду, которая играет в меньшинстве. За своё упрямство "святые" были вознаграждены на 60-й минуте, когда мощный выстрел по воротам "лис" рукой заблокировал Ихеаначо – пенальти! Уорд-Проуз уверенно его реализовал. 1:0!

Этот удар долгое время оставался единственным для хозяев во втором тайме. Лестер же собрался с силами и пошёл вперёд, организовав ряд хороших атак. Им не хватало конкретики в завершающей фазе, но активность у чужих ворот зря не прошла: на 68-й минуте после розыгрыша углового Ихеаначо исполнил классный заброс в штрафную, а Эванс головой замкнул его – 1:1!

После этого "лисы" осыпали Саутгемптон градом острых моментов. В последние 20 минут Ндиди и Тилеманс стреляли с линии штрафной мимо левой штанги, Кастань с левого края пробил над перекладиной, а Варди вообще получил шанс прошить Маккарти с угла вратарской – голкипер спас хозяев! Кроме того, в штрафную "святых" прошёл ряд опасных подач и вбеганий, но команда Ральфа Хаззенхюттля, несмотря на игру в меньшинстве, держалась. В конце концов, она успешно выполнила свою задачу. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Лестер набрал 63 очка, оставшись на третьей позиции и увеличив отрыв от пятой строчки (сейчас там находится Вест Хэм) до восьми зачётных баллов. Конкуренты, однако, свои матчи ещё не сыграли. Саутгемптон, имея в активе 37 пунктов, поднялся на четырнадцатую позицию.

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