В рамках 7-го туру АПЛ Саутгемптон на виїзді переміг Астон Віллу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 7-й тур

Астон Вілла – Саутгемптон – 3:4

Голи: Мінгс, 62, Уоткінс, 90+3, Гріліш, 90+7 – Вестергор, 20, Ворд-Праус, 33, 45, Інгз, 58

Ньюкасл – Евертон – початок о 16:00

Тоттенхем – Брайтон – початок о 21:15

Астон Вілла приймала Саутгемптон. "Святі" ще у першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. Перший забив Вестергор, а потім дубль до свого активу записав Ворд-Праус.

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Після перерви Інгз з лінії штрафного майданчика ефектно закрутив у праву дев'ятку і збільшив перевагу до розгромної. Це розлютило "левів" і за декілька хвилин Мінгс відквитав один гол. На 90+3 хвилині вони заробили одинадцятиметровий, який реалізував Уоткінс. Господарі не втрачали надію на нічию і на останніх хвилинах компенсованого часу ще один поклав Грішіл, але щоб зрівняти не вистачило часу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Саутгемптона – 3:4

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