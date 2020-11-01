Манчестер Сіті бачить заміну для Агуеро в наступнику Холанда
Неясна ситуація з продовженням контракту Серхіо Агуеро може змусити Ман Сіті шукати нового форварда.
Чинна угода аргентинця закінчується влітку 2021 року, проте сторони все ще не сіли за стіл переговорів. "Містяни" вже розпочали пошук потенційної заміни для 32-річного аргентинця.
Гвардіола має сумніви щодо перспектив Агуеро в Манчестер Сіті
За інформацією 90min, головний тренер команди Хосеп Гвардіола вже визначився з головним пріоритетом. Іспанський фахівець зацікавлений в підписанні форварда Зальцбурга Патсона Дака. Відзначається, що Манчестер Сіті вже контактував з австрійським клубом стосовно переходу футболіста. Потенційна сума трансферу оцінюється в 25 млн євро.
Додамо, що саме Дака взяв на себе роль лідера атак Зальцбурга після відходу з команди Ерлінга Холанда. Минулий сезон він завершив із 27 голами в активі. У нинішній кампанії Петсон провів 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і віддав 5 результативних передач.
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