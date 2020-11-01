Чинна угода аргентинця закінчується влітку 2021 року, проте сторони все ще не сіли за стіл переговорів. "Містяни" вже розпочали пошук потенційної заміни для 32-річного аргентинця.

Гвардіола має сумніви щодо перспектив Агуеро в Манчестер Сіті

За інформацією 90min, головний тренер команди Хосеп Гвардіола вже визначився з головним пріоритетом. Іспанський фахівець зацікавлений в підписанні форварда Зальцбурга Патсона Дака. Відзначається, що Манчестер Сіті вже контактував з австрійським клубом стосовно переходу футболіста. Потенційна сума трансферу оцінюється в 25 млн євро.

Додамо, що саме Дака взяв на себе роль лідера атак Зальцбурга після відходу з команди Ерлінга Холанда. Минулий сезон він завершив із 27 голами в активі. У нинішній кампанії Петсон провів 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і віддав 5 результативних передач.

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