Саутгемптон в сумасшедшем матче перестрелял Астон Виллу
В рамках 7-го тура АПЛ Саутгемптон на выезде победил Астон Виллу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 7-й тур
Астон Вилла – Саутгемптон – 3:4
Голы: Мингс, 62, Уоткинс, 90+3, Грилиш, 90+7 – Вестергор, 20, Ворд-Праус, 33, 45, Ингз, 58
Ньюкасл – Эвертон – початок о 16:00
Тоттенхэм – Брайтон – початок о 21:15
Астон Вилла принимала Саутгемптон. "Святые" еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество в счете. Первый забил Вестергор, а затем дубль в свой актив записал Уорд-Праус.
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После перерыва Ингз с линии штрафной эффектно закрутил в правую девятку и увеличил преимущество до разгромного. Это разозлило "львов" и за несколько минут Мингс отыграл один гол. На 90+3 минуте они заработали одиннадцатиметровый, который реализовал Уоткинс. Хозяева не теряли надежду на ничью и на последних минутах компенсированного времени еще один положил Гришил, но чтобы сравнить не хватило времени. Финальный свисток зафиксировал победу Саутгемптона – 3:4