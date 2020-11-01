В рамках 7-го тура АПЛ Саутгемптон на выезде победил Астон Виллу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 7-й тур

Астон Вилла – Саутгемптон – 3:4

Голы: Мингс, 62, Уоткинс, 90+3, Грилиш, 90+7 – Вестергор, 20, Ворд-Праус, 33, 45, Ингз, 58

Ньюкасл – Эвертон – початок о 16:00

Тоттенхэм – Брайтон – початок о 21:15

Астон Вилла принимала Саутгемптон. "Святые" еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество в счете. Первый забил Вестергор, а затем дубль в свой актив записал Уорд-Праус.

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После перерыва Ингз с линии штрафной эффектно закрутил в правую девятку и увеличил преимущество до разгромного. Это разозлило "львов" и за несколько минут Мингс отыграл один гол. На 90+3 минуте они заработали одиннадцатиметровый, который реализовал Уоткинс. Хозяева не теряли надежду на ничью и на последних минутах компенсированного времени еще один положил Гришил, но чтобы сравнить не хватило времени. Финальный свисток зафиксировал победу Саутгемптона – 3:4

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