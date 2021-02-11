Кубок Англии, 1/4 финала

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 0:2

Голы: Ингз, 49, Армстронг, 90

Барнсли – Челси – начало в 22:00

Эвертон – Тоттенхэм – 5:4 – видео голов и обзор матча

Предматчевые прогнозы не смогли определить однозначного фаворита в поединке Вулверхэмптон - Саутгемптон, но на поле именно гости явно доминировали на протяжении всей игры. Счет открыли на старта второго тайма, Дэнни Ингза вывели на свидание с вратарем, нападающий Саутгемптона по издевательски обыграл голкипера. Удвоил перевес гостей перед финальным свистком Армстронг.

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Гол Ингса: