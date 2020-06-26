Саутгемптон отримає солідну суму за чемпіонство Ліверпуля

Ліверпуль має заплатити пристойну суму Саутгемптону за свою перемогу в чемпіонаті Англії.

Саутгемптон отримає 2,5 млн фунтів через перемогу Ліверпуля в АПЛ, повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що в контрактах Вірджила ван Дейка, Садьйо Мане, Адама Лаллани та Деяна Ловрена прописані додаткові пункти у випадку перемоги "червоних" в АПЛ.

Нагадаємо, Ліверпуль вчора офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років через поразку Манчестер Сіті у матчі з Челсі (1:2).

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