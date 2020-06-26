Саутгемптон отримає солідну суму за чемпіонство Ліверпуля

Ліга націй — 26 черв 1674
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Ліга націй: УЄФА змінив розклад поєдинків для збірної України
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Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікендуСвіт — 26 черв 2287
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Динамо – Ворскла: УАФ офіційно перенесла фінал Кубка України зі Львова та затвердила нове місце проведення матчуКубок України — 26 черв 7601
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Останній матч Лобановського, яскрава голеада зірок Динамо і арбітр, який був стукачем спецслужб: Джулай – про ЧС-1990Овертайм — 26 черв 2476
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Динамо потребує підсилення: капітан із Ліги чемпіонів, бомбардир за три мільйони і ще 4 кандидатури для СуркісаСергій Тищенко — 26 черв 22128