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Саутгемптон получит солидную сумму за чемпионство Ливерпуля

00:00 - Читати українською
Саутгемптон получит солидную сумму за чемпионство Ливерпуля
Игроки Ливерпуля / Reuters

Ливерпуль должен заплатить приличную сумму Саутгемптона за свою победу в чемпионате Англии.

Саутгемптон получит 2,5 млн фунтов за победу Ливерпуля в АПЛ, сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что в контрактах Вирджила ван Дейка, Садьо Мане, Адама Лалланы и Деяна Ловрена прописаны дополнительные пункты в случае победы "красных" в АПЛ.

Напомним, Ливерпуль вчера официально стал чемпионом Англии впервые за 30 лет из-за поражения Манчестер Сити в матче с Челси (1:2).

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