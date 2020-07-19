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Тоттенхэм разгромил Лестер, Саутгемптон на выезде переиграл Борнмут

19 июля 20:03 - Читати українською
Тоттенхэм разгромил Лестер, Саутгемптон на выезде переиграл Борнмут
Тоттенхэм – Лестер Сити – 3:0 / Faisal HQ

Лестер на выезде разгромно уступил Тоттенхэму, Борнмут дома проиграл Саутгемптону в рамках 37-го тура АПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпионат Англии 2019/20, 37-й тур

Борнмут – Саутгемптон – 0:2

Голы: Ингз, 41, Адамс, 90+8

Нереализированый пенальти: Інгз, 59

Тоттенхэм – Лестер Сити – 3:0

Голы: Джастин, 6 (автогол), Кейн, 37, 40

Борнмут, который пытается сохранить прописку в АПЛ, принимал Саутгемптон. Уже на 10-й минуте хозяева могли открывать счет. Это Келли, с пределов штрафной площадки, в касание пробил в левый угол, однако голкиперу чудом удалось выбить мяч на угловой. Далее интересных моментов не было до 41-й, когда Ингз мастерски убрал защитника, вышел на ударную позицию и выстрелил под правую стойку – голкиперу не хватило считанных сантиметров, чтобы взять мяч. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "святых".

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Во втором тайме гости могли увеличить преимущество за счет пенальти, но его не смог реализовать Дэнни Ингз – голкипер угадал угол и с легкостью отбил его удар. На 66-й Борнмут мог сравнять счет. Уилсон, в штрафной, получил прекрасную диагональ и мгновенно пробил низом в дальний угол, но Маккарти снова удалось спасти свою команду. Хозяева и в дальнейшем отчаянно пытались забить, и в компенсированное время таки смогли это сделать. Но долго радоваться им не пришлось – после просмотра VAR на предмет офсайда арбитр отменил взятие ворот. А на последних минутах снова забили "святые" – Адамс, с штрафной, выстрелил под правую стойку.

Вследствие этого поражения, прописка Борнмута в АПЛ теперь зависит от результатов матчей Уотфорда, ведь их разделяет всего три очка, а Саутгемптон с 49-ю пунктами остался на одиннадцатой строчке турнирной таблицы.

Лестер на выезде встречался с Тоттенхэмом. Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество в счете еще в первой половине встречи. Уже на 6-й минуте Сон Хин Мин, из района одиннадцатиметровой отметки, пробил по воротам и мяч рикошетом от защитника залетел в сетку. На 37-й Кейн ворвался в штрафную, получил идеальную диагональ от Лукаса Моуры и в касание пробил в правый угол. Чуть позже, на 40-й, они повторили свой дуэт – Моура отдал на Харри Кейна, который обыграл защитника и мастерски закрутил на дальнюю штангу.

Во втором тайме "лисы" собрались и захватили контроль над мячом. Они пытались создать голевой момент, но защита соперника разрушала атаки еще в зародыше. Только на 88-й Ихеаначо смог пробиться в штрафную и пробить в левый угол ворот, но и здесь Лестеру не повезло – Льорис уверенно взял мяч.

Благодаря этой победе, Тоттенхэм с 58-ю очками поднялся в зону еврокубков и занимает 6-е место, зато Лестер с 62-ю пунктами остался на четвёртой строчке турнирной таблицы.

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