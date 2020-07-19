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"Манчестер Сіті повинен додати, для цього не треба бути генієм": Гвардіола – про виліт Зінченка та Ко з Кубка Англії

10:32 - Читать на русском
"Манчестер Сіті повинен додати, для цього не треба бути генієм": Гвардіола – про виліт Зінченка та Ко з Кубка Англії
Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розчарований поразкою від Арсенала у півфіналі Кубка Англії (0:2).

19’ П'єр-Емерік Обамеянг
71’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
19’ П'єр-Емерік Обамеянг
71’ П'єр-Емерік Обамеянг

Манчестер Сіті втратив шанс перемогти вже у другому турнірі сезону 2019/20. Після невдачі в АПЛ підопічні Гвардіоли вилетіли ще й із Кубка Англії, поступившись Арсеналу в 1/2 фіналу. Таким чином, у поточному сезоні "містяни" можуть виграти максимум два трофеї – на додаток до вже здобутого Кубка ліги залишається тільки ЛЧ.

Арсенал – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

"Наша гра залишала бажати кращого. Гравці Манчестер Сіті були недостатньо готовими, інколи таке трапляється. Якщо ви не будете грати належним чином протягом всіх 90 хвилин у півфіналі Кубка – може статися все, що завгодно. Ми не грали добре, але ми теж люди.

Натомість суперник діяв добре – це теж трапляється. Шкодую, що у першому таймі ми не грали так, як у другому. Можливо, тоді результат був би іншим. Втім, нам не вдалося цього зробити.

Мені не треба нічого говорити своїм гравцям. Очевидно, що до матчу з Реалом Манчестер Сіті повинен додати. Щоб це розуміти, не потрібно бути генієм. Ліга чемпіонів – наша остання можливість виграти ще один трофей. Для початку ми хочем вийти у фінал", – цитує Гвардіолу офіційний Twitter "містян".

У фіналі суперником Арсенала стане переможець дуелі Манчестер Юнайтед – Челсі. До слова, Олександр Зінченко так і не вийшов на поле, провівши всю гру в запасі.

Арсенал – Ман Сіті: Обамеянг виводить Лондон у фінал Кубка, прогрес "гуннерів" на тлі тьмяних грандів і невиразний Менді

blog_ava
Арсенал – Ман Сіті: Обамеянг виводить Лондон у фінал Кубка, прогрес "гуннерів" на тлі тьмяних грандів і невиразний Менді
03:44
5311
Теги
Англія Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Арсенал - Манчестер Сіті Арсенал Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Хосеп Гвардіола
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