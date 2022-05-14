Бразильський легіонер Шахтаря Тете все ближчий до переїзду на Туманний Альбіон.

Саутгемптон зацікавлений у підписанні півзахисника Шахтаря Тете, повідомляє The Sun.

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Середняк АПЛ вже веде переговори щодо переходу 22-річного вінгера до свого табору. Перешкодою для трансферу можуть стати високі вимоги бразильця із заробітної плати, однак "святі" намагатимуться вирішити це питання.

Раніше повідомлялося, що в послугах Тете зацікавлений Вест Хем – бразилець мав би замінити Андрія Ярмоленка, який покине лондонський клуб влітку.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні Тете на правах оренди перебрався у Ліон, за який виступатиме до 30 червня. За французький клуб він встиг провести 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з Шахтарем чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

До слова, Саутгемптон після 36-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ п'ятнадцятим, маючи у своєму активі 40 очок.

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