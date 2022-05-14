Бразильский легионер Шахтера Тете все ближе к переезду на Туманный Альбион.

Саутгемптон заинтересован в подписании полузащитника Шахтера Тете, сообщает The Sun.

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Середняк АПЛ уже ведет переговоры относительно перехода 22-летнего вингера в свой лагерь. Помехой для трансфера могут стать высокие требования бразильца по заработной плате, однако "святые" постараются решить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в услугах Тете заинтересованный Вест Хэм – бразилец должен был заменить Андрея Ярмоленко, который покинет лондонский клуб летом.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине Тете на правах аренды перебрался в Лион, за который будет выступать до 30 июня. За французский клуб он успел провести 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с Шахтером действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

К слову, Саутгемптон после 36-ти туров идет в турнирной таблице АПЛ пятнадцатым, имея в своем активе 40 очков.

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