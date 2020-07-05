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Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко знову міг забити та став одним із найкращих у надрезультативній нічийній перестрілці

19:19 - Читать на русском
Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко знову міг забити та став одним із найкращих у надрезультативній нічийній перестрілці
Ньюкасл – Вест Хем: рахунок і огляд матчу 5 липня 2020

Ньюкасл та Вест Хем у 33-му турі АПЛ розписали мирову (2:2). Андрій Ярмоленко вийшов на заміну в другому таймі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

17’ Мігель Альмірон
67’ Джонджо Шелві
 
Майкл Антоніо 4’
Томаш Соучек 66’
4’ Майкл Антоніо
17’ Мігель Альмірон
66’ Томаш Соучек
67’ Джонджо Шелві

Матч Ньюкасл – Вест Хем стартував о 16:15 за київським часом. Офіційна пряма трансляція поєдинку на території України не проводилася. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію гри 33-го туру АПЛ.

Кілька днів тому Вест Хем здобув важливу перемогу над Челсі, перервавши триматчеву програшну серію. Переможний гол на 89-й хвилині забив Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну наприкінці гри. Втім, Девіду Мойєсу цього виявилося замало – українець знову розпочав у запасі. Шотландець випустив абсолютно той же стартовий склад, який вийшов на поле з перших хвилин проти Челсі.

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До слова, у першому колі "сороки" обіграли Вест Хем на виїзді з рахунком 3:2, а Ярмоленко відіграв лише перший тайм. "Молоти" на момент стартового свистка посідали 16 позицію з 3-очковим відривом від зони вильоту. Ньюкасл набрав 42 бали – це поточне 12 місце без особливих шансів як на єврокубки, так і на боротьбу за виживання.

Перша ж акцентована атака в матчі завершилася голом Вест Хема. Джаррод Боуен отримав пас на правому фланзі, увійшов у штрафний Ньюкасла та прострілив у центр. Ласселс чомусь не вибив м'яч, а Антоніо спокійно переправив його у ворота. Боуен, який є конкурентом Андрія Ярмоленка, у другому матчі поспіль асистує – в матчі з Челсі він записав до свого активу одразу 2 гольові передачі.

Ньюкасл відповів ударом Гейла зі штрафного – Фабіанскі на місці. Антоніо міг оформити дубль, але після навісу Райса пробив дуже слабко, хоча до воріт було метрів 8. Дубравка без проблем забрав м'яч. Вже на 17-й хвилині господарі забили у відповідь. Гол вийшов дещо схожим на перший м'яч – Крафт справа прострілив на лінію воротарського, а там Альмірон, зігравши на випередження, спрямував м'яч у ворота Вест Хема. 1:1 – дуже швидко розгортаються події в нашому матчі.

Схоже, команди самі злякалися своєї спритності – наступні 10 хвилин минули дуже спокійно. Лише на 32-й Вест Хем втратив шикарний шанс. Боуен підставив ногу після удару Кресввелла, але Дубравка врятував "сорок". Огбонна та Сен-Максімен протягом хвилини обмінялися ударами в руки воротарям. Перший тайм завершився для Ньюкасла втратою – Стів Брюс замість травмованого Айдера випустив Бенталеба. На останніх секундах пошкодження отримали ще й Альмірон та Сен-Максімен, після чого арбітр відправив команди в роздягальню. 1:1 – закономірний підсумок доволі рівних 45-ти хвилин.

Другий тайм Ярмоленко знову розпочав у запасі. Гра проходила абсолютно без моментів, тому на 57-й хвилині Мойєс провів першу заміну – замість інертного Лансіні вийшов Марк Нобл. Це швидко принесло результат для "молотів". Після розіграшу кутового Райс пробив у поперечку, але Соучек був першим на добиванні. Втім, недовго радів Вест Хем – буквально в наступній атаці Шелві зіграв у стінку з Гейлом та вразив дальній кут. На роздратованого Мойєса було шкода дивитися.

Шотландець все ж кинув у бій Ярмоленка – українець вийшов на 75-й хвилині замість Форналса. Ярмоленко міг записати до свого активу асист – Андрій з правого флангу класно навісив на Соучека, але той у падінні пробив в руки Дубравці. Ярмоленко отримав м'яч від партнера та зарядив з півкола перед штрафним – Дубравка ефектно парирував м'яч з-під поперечини! Гостріше заграли "молоти" після виходу українця, але голів у матчі більше не було. 2:2 – Вест Хем набрав 31 очко та продовжує боротьбу за виживання, посідаючи 16 місце. У Ньюкасла 43 пункти – 12 позиція.

Попри малу кількість ігрового часу Ярмоленко доволі непогано проявив себе. Серед четвірки атакувальних хавбеків Форналс-Боуен-Ярмоленко-Лансіні саме українець отримав найвищу оцінку від Sofa Score – 6.9. Краще оцінили лише авторів голів – Антоніо та Соучека, а також Крессвелла і Райса. Ярмоленко встиг віддати один гострий пас (у тому епізоді з моментом Соучека і сейвом Дубравки), пробити у площину воріт (врятував голкіпер), а також віддав 10 точних передач та тричі втратив м'яч. Серед усіх претендентів на позицію правого вінгера Андрій зіграв найгостріше (навіть з урахуванням асисту Боуена). Наступні матчі "молоти" проведуть проти Бернлі та Норвіча – Ярмоленко має підстави сподіватися на шанс від Мойєса у вигляді більшої кількості ігрових хвилин.

Вест Хем переміг Челсі: забитий гол і тріумфальний футбол від Ярмоленка, Антоніо – герой зустрічі, Кепа – не топ-воротар

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