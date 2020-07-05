Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко знову міг забити та став одним із найкращих у надрезультативній нічийній перестрілці

Ньюкасл та Вест Хем у 33-му турі АПЛ розписали мирову (2:2). Андрій Ярмоленко вийшов на заміну в другому таймі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Ньюкасл – Вест Хем стартував о 16:15 за київським часом. Офіційна пряма трансляція поєдинку на території України не проводилася. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію гри 33-го туру АПЛ.

Кілька днів тому Вест Хем здобув важливу перемогу над Челсі, перервавши триматчеву програшну серію. Переможний гол на 89-й хвилині забив Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну наприкінці гри. Втім, Девіду Мойєсу цього виявилося замало – українець знову розпочав у запасі. Шотландець випустив абсолютно той же стартовий склад, який вийшов на поле з перших хвилин проти Челсі.

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До слова, у першому колі "сороки" обіграли Вест Хем на виїзді з рахунком 3:2, а Ярмоленко відіграв лише перший тайм. "Молоти" на момент стартового свистка посідали 16 позицію з 3-очковим відривом від зони вильоту. Ньюкасл набрав 42 бали – це поточне 12 місце без особливих шансів як на єврокубки, так і на боротьбу за виживання.

Перша ж акцентована атака в матчі завершилася голом Вест Хема. Джаррод Боуен отримав пас на правому фланзі, увійшов у штрафний Ньюкасла та прострілив у центр. Ласселс чомусь не вибив м'яч, а Антоніо спокійно переправив його у ворота. Боуен, який є конкурентом Андрія Ярмоленка, у другому матчі поспіль асистує – в матчі з Челсі він записав до свого активу одразу 2 гольові передачі.

Ньюкасл відповів ударом Гейла зі штрафного – Фабіанскі на місці. Антоніо міг оформити дубль, але після навісу Райса пробив дуже слабко, хоча до воріт було метрів 8. Дубравка без проблем забрав м'яч. Вже на 17-й хвилині господарі забили у відповідь. Гол вийшов дещо схожим на перший м'яч – Крафт справа прострілив на лінію воротарського, а там Альмірон, зігравши на випередження, спрямував м'яч у ворота Вест Хема. 1:1 – дуже швидко розгортаються події в нашому матчі.

Схоже, команди самі злякалися своєї спритності – наступні 10 хвилин минули дуже спокійно. Лише на 32-й Вест Хем втратив шикарний шанс. Боуен підставив ногу після удару Кресввелла, але Дубравка врятував "сорок". Огбонна та Сен-Максімен протягом хвилини обмінялися ударами в руки воротарям. Перший тайм завершився для Ньюкасла втратою – Стів Брюс замість травмованого Айдера випустив Бенталеба. На останніх секундах пошкодження отримали ще й Альмірон та Сен-Максімен, після чого арбітр відправив команди в роздягальню. 1:1 – закономірний підсумок доволі рівних 45-ти хвилин.

Другий тайм Ярмоленко знову розпочав у запасі. Гра проходила абсолютно без моментів, тому на 57-й хвилині Мойєс провів першу заміну – замість інертного Лансіні вийшов Марк Нобл. Це швидко принесло результат для "молотів". Після розіграшу кутового Райс пробив у поперечку, але Соучек був першим на добиванні. Втім, недовго радів Вест Хем – буквально в наступній атаці Шелві зіграв у стінку з Гейлом та вразив дальній кут. На роздратованого Мойєса було шкода дивитися.

Шотландець все ж кинув у бій Ярмоленка – українець вийшов на 75-й хвилині замість Форналса. Ярмоленко міг записати до свого активу асист – Андрій з правого флангу класно навісив на Соучека, але той у падінні пробив в руки Дубравці. Ярмоленко отримав м'яч від партнера та зарядив з півкола перед штрафним – Дубравка ефектно парирував м'яч з-під поперечини! Гостріше заграли "молоти" після виходу українця, але голів у матчі більше не було. 2:2 – Вест Хем набрав 31 очко та продовжує боротьбу за виживання, посідаючи 16 місце. У Ньюкасла 43 пункти – 12 позиція.

Попри малу кількість ігрового часу Ярмоленко доволі непогано проявив себе. Серед четвірки атакувальних хавбеків Форналс-Боуен-Ярмоленко-Лансіні саме українець отримав найвищу оцінку від Sofa Score – 6.9. Краще оцінили лише авторів голів – Антоніо та Соучека, а також Крессвелла і Райса. Ярмоленко встиг віддати один гострий пас (у тому епізоді з моментом Соучека і сейвом Дубравки), пробити у площину воріт (врятував голкіпер), а також віддав 10 точних передач та тричі втратив м'яч. Серед усіх претендентів на позицію правого вінгера Андрій зіграв найгостріше (навіть з урахуванням асисту Боуена). Наступні матчі "молоти" проведуть проти Бернлі та Норвіча – Ярмоленко має підстави сподіватися на шанс від Мойєса у вигляді більшої кількості ігрових хвилин.

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