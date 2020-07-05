Манчестер Сити неожиданно уступил Саутгемптону – Зинченко стал виновником единственного пропущенного гола

В поединке 33-го тура Саутгемптон на своем поле одолел Манчестер Сити. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В предыдущем туре подопечные Гвардиолы камня на камне не оставили от чемпиона Англии Ливерпуля, разгромив его на своем поле со счетом 4:0. Тем неожиданнее стал гол в ворота "горожан" уже в начале матча от скромного Саутгемптона. Еще обиднее стало то, что довльно смешной гол "привез" в свои ворота наш Александр Зинченко, который после нескольких матчей вышел в стартовом составе. На 14-й минуте украинец в центре поля не смог обыграть Стюарта Армстронга и круглый отскочил к Че Адамсу. 23-летний форвард заметил, что Эдерсон вышел далеко из ворот и парашютом забросил сферу прямо в ворота.

Ман Сити быстро пришел в себя и бросился отыгрываться, однако нарывался на быстрые контратаки соперника. В частности Натан Редмонд мог дважды удваивать счет, но бразильский кипер гостей вовремя реагировал на опасность. А на 30-й минуте уже его коллега Алекс Маккарти трижды подряд в течение одной атаки спасал свою команду после выстрелов Рахима Стерлинга (вплоть), Фернандиньо (в стойку) и Давида Силвы (в угол ворот).

Впоследствии он же среагировал на коварный удар Рияда Мареза в угол ворот. А под конец тайма фортуна отвернулась от Дэнни Ингза: получив пас в районе одиннадцатиметровой отметки от Кайла Уокера-Питерса он чудом не попал в ворота, запустив круглого по воробьям.

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После перерыва рисунок игры не изменился: гости давили, хозяева огрызались. На 50-й минуте после роскошного паса Фернандиньо Ляпорт пробивал в упор, но Маккарти среагировал на удар. Сразу же на добивании головой сыграл Силва – и снова кипер "святых" спасает.

Зинченко активно шел на другую часть поля и принимал участие в атаках команды. В частности, после его разрезного паса в одной из них Силва едва не удвоил счет – помешал вездесущий Маккарти.

На 65-й минуте де Брюйне, который только вышел на замену, зряче прострелил слева в штрафную соперника. Бернарду после замыкания передачи уже видел мяч в воротах, но в последний момент под сферу бросился защитник и перевел ее на угловой.

Впоследствии в течение минуты дважды мог забивать Армстронг. Защитники "горожан", пятясь к своим воротам, фактически вывели Стюарта на комфортную позицию и только реакция Эдерсона, который в падении ногой задел круглого, спасла Сити. В конце матча пошла бескомпромиссная игра без центра поля: гости стремились хотя бы сравнять, зато хозяева не собирались отсиживаться в обороне и при малейшей возможности, как на крыльях, самоотверженно летели в контратаки.

Уже в добавленное время Силва мог вписать свое имя в протокол, но в падении во вратарской площадке соперника не смог дотянуться до мяча. На последних секундах компенсированного времени Армстронг сбил Силву на линии штрафной и у Сити появился последний шанс забить. Однако де Брюйне со стандарта попал в стенку, а арбитр сразу же дал финальный свисток.

Победа принесла Саутгемптону 43 очка и тринадцатую строчку турнирной таблицы, Манчестер Сити с 66 пунктами остался вторым.

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